Vraagtekens rond Lozano bij PSV

De Eindhovense club is sinds maandag in gesprek met Napoli over een transfer van de Mexicaan, die zondag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag met een lichte voetblessure uitviel.

Trainer Mark van Bommel wist woensdag nog niet of Lozano nog bij de selectie zit voor het thuisduel met FK Haugesund, in de derde voorronde van de Europa League.

„Lozano heeft dinsdag niet met de groep meegetraind. We moeten even kijken of hij inzetbaar is, we spelen natuurlijk pas donderdagavond”, aldus Van Bommel.

PSV hoopt van Napoli 40 miljoen euro voor Lozano te krijgen. Een deel van dat bedrag gaat naar zijn vorige werkgever, de Mexicaanse club CF Pachuca.

Als Lozano wel fit is, maar de transfer met Napoli is nagenoeg rond, speelt de buitenspeler naar alle waarschijnlijkheid niet. Het risico op een blessure is dan te groot. PSV hoopt van Napoli 40 miljoen euro voor de Mexicaanse international te krijgen, een clubrecord. Een deel van dat bedrag gaat naar zijn vorige werkgever, de Mexicaanse club CF Pachuca.

PSV verdedigt donderdag in Eindhoven een voorsprong van 1-0 uit de eerste wedstrijd. Bij winst spelen de Brabanders in de laatste voorronde van de Europa League tegen het Oostenrijkse Austria Wien of het Cypriotische Apollon Limassol.