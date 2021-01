Video: Flinke crash Urs Kryenbühl tijdens Hahnenkamm-afdaling

De 26-jarige Zwitser was vlakbij de finish op het moment dat hij zijn evenwicht verloor tijdens de laatste sprong. Het was vervolgens onmogelijk om de val nog af te wenden, waarna hij vol op de piste viel en de finish over rolde. Volgens het medium Swiss Ski was hij bij bewustzijn en herkende hij een van zijn trainers. Wel is hij per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Kryenbühl was niet de enige die viel. Even eerder was Ryan Cochran-Siegle al de netten in gevlogen. De Amerikaan liep daar bij een schouderblessure op. Niet geheel onlogisch werd de wedstrijd dan ook stilgelegd. Pas toen na veertig minuten de wind was gaan liggen, mocht er weer gedaald worden.

Feest voor Feuz

De zege was uiteindelijk voor de Zwitserse skiër Beat Feuz. Feuz was in 1.53,77 de snelste op de Streif, de ruim 3,3 kilometer lange Oostenrijkse piste waar de skiërs snelheden van bijna 150 kilometer per uur bereikten.

De 33-jarige Zwitser bleef de Oostenrijker Matthias Mayer, de winnaar van vorig jaar, 0,16 seconde voor. De Italiaan Dominik Paris eindigde als derde op 0,56. Paris zegevierde 2013, 2017 en 2019 op de afdaling in Kitzbühel.

Feuz werd de afgelopen drie jaar steeds tweede in Kitzbühel, net als in 2016. Hij boekte vrijdag zijn elfde overwinning in de wereldbeker. Bij de vrouwen won Sofia Goggia de afdaling in het Zwitserse Crans-Montana. Het betekende voor de Italiaanse haar derde afdalingszege op rij in de wereldbeker.