Aboutaleb: ’Niet meteen publiek verbieden bij Feyenoord’

Dat besluit is nog niet definitief, aldus de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. De burgemeester voert vrijdag nog met Feyenoord overleg over het gedrag van enkele supporters tijdens de eerste openbare training afgelopen woensdag.

„Ik ben niet van plan om onmiddellijk tot het verbieden van publiek over te gaan”, zegt Aboutaleb bij RTV Rijnmond. „We zijn in gesprek met Feyenoord en andere organisaties over het maximaal aantal toeschouwers, onder welke omstandigheden dan ook. Een totaalverbod kan altijd, maar eerst proberen we het onder goede omstandigheden te organiseren. Lukt dat niet, dan kunnen we ook tot onmiddellijk verbieden overgaan, maar dat gaan we niet meteen doen.”

Een groep fans van de club op Zuid zong de spelers toe en dat is volgens de protocollen strikt verboden. Tijdens de persconferentie donderdagavond haalde premier Mark Rutte dit gedrag van de supporters als onacceptabel aan.

Aboutaleb, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, is content met de extra maatregelen die Rutte presenteerde. „Het is natuurlijk niet goed wat er woensdag in De Kuip is gebeurd, ook al snap ik de emoties die met het voetbal gepaard gaan. Je zag dat mensen aanvankelijk gespreid waren, vervolgens zochten ze elkaar een beetje op en werd er gezongen. Daarmee verspreid je heel veel vochtdruppels en dat zorgt voor besmetting. Het is onverstandig.”

Vertrouwen

Woensdag, bij de invoering van de mondkapjesplicht in delen van zijn stad, zei Aboutaleb dat hij door de versoepeling van de coronamaatregelen op 1 juli hij minder goed kon optreden. „Met regionale en extra landelijke maatregelen heb ik vertrouwen dat we het virus eronder krijgen”, laat Aboutaleb weten.