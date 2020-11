Over en uit voor darter Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode, die een maand geleden nog de finale haalde van de World Grand Prix, begon het prestigieuze dartstoernooi sterk. Hij stuntte tegen wereldkampioen Peter Wright. In zijn tweede partij ging de Nederlander onderuit tegen de Zuid-Afrikaan Devon Petersen.

Van Gerwen

Michael van Gerwen komt later op de avond ook nog in actie tegen Joe Cullen. Mighty Mike verzekerde zich dinsdag van een plek in de achtste finales van het toernooi van de profbond PDC, waar voor de winnaar 140.000 euro klaarligt.

Van Gerwen is bij de Grand Slam of Darts drievoudig kampioen. Hij won de hoofdprijs in 2015, 2016 en 2017. De Welshman Gerwyn Price is titelverdediger. Hij is de kampioen van 2018 en 2019.

Wattimena

Jermaine Wattimena kon woensdag zijn koffers al pakken. De 32-jarige Nederlander verloor in Groep F van de Australiër Damon Heta en die tweede nederlaag in zijn poule betekende uitschakeling. Eerder had Wattimena verloren van de Engelsman James Wade.