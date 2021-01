Is Kevin Abbring ’de groene Dakar-kampioen’ van 2024?

Ⓒ MARCEL VERMEIJ/RACEMANIACS

NEOM - Het lijkt een luchtkasteel, maar het is een bloedserieus plan met een Nederlander in de hoofdrol. Binnen een paar jaar wil het team van het Franse energiebedrijf GCK Green Corp de Dakar Rally winnen met een elektrische auto waarin ook waterstof wordt gebruikt. Beoogd coureur is Kevin Abbring, een snelle slimme jongen uit het Brabantse Son en Breugel. In het Saoedische Neom staat hij in het centrum van de belangstelling.