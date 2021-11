Formule 1 blijft voorlopig in Barcelona

De race in Spanje werd dit jaar gewonnen door Lewis Hamilton. In februari zijn de Formule 1-coureurs er weer actief, om de nieuwe auto’s drie dagen lang te testen. Later volgt nog een driedaagse test in Bahrein. Ook de MotoGP blijft tot en met 2026 actief in Barcelona.

,,De teams en coureurs kijken er altijd naar uit om te racen op het circuit en Barcelona te bezoeken”, aldus Formule 1’s CEO Stefano Domenicali. ,,De Spaanse fans kunnen hun nationale helden Fernando Alonso en Carlos Sainz van dichtbij blijven aanschouwen.”

