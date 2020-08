Theo Bos over nasleep crash Fabio Jakobsen: ’Onbegrip zal er altijd zijn’

Het gaat helemaal mis bij de finish tijdens de Ronde van Polen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het wordt nog wel een drempeltje dat Dylan Groenwegen straks weer moet over stappen, wanneer hij terugkeert in het peloton. „D’r zullen altijd mensen zijn die niet snappen dat je zulke risico’s neemt of een valpartij op je geweten wilt hebben. Maar buiten dat, het sprinten zelf zal ook weer wennen worden”, oordeelt oud-wegrenner Theo Bos, in 2009 zelf de veroorzaker van een mega-crash met verkeerde afloop.