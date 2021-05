Nieuwe dreun VVV: ook Heracles veel te sterk

Zo blijft de ploeg uit Noord-Limburg met 22 punten zeventiende staan, een plaats die aan het eind van de competitie rechtstreekse degradatie betekent. FC Emmen is zestiende met twee punten meer, en die ploeg gaat zondag op bezoek bij aanstaand kampioen Ajax. Willem II staat op de veilige vijftiende plaats en speelt deze zaterdag nog de uitwedstrijd bij FC Utrecht.

VVV moest het zonder steun van fans doen, maar zag wel een groot spandoek onder aan het uitvak hangen waarop de formatie van Luhukay succes werd gewenst. Het hielp echter niet. Na 45 minuten stond het door goals van Sinan Bakis en Rai Vloet 2-0, en in de tweede helft kwamen er nog eens twee goals bij.

Strafschop

Noah Fadiga bediende Bakis op maat nadat hij zich langs Joshua John had geworsteld, en diezelfde Bakis mocht in de slotfase nog eens van elf meter aanleggen, nadat Arjan Swinkels een schot van Fadiga met zijn elleboog had gekeerd.

Heracles verstevigde met de zege de achtste plaats, die aan het eind van het seizoen recht geeft op de play-offs om Europees voetbal. De voorsprong op concurrenten FC Twente, SC Heerenveen, Sparta en Fortuna Sittard (die allemaal nog in actie komen dit weekend) bedraagt vijf punten.

VVV-trainer Luhukay: ze vallen er wel heel makkelijk in bij ons

VVV-trainer Jos Luhukay wist het zaterdag na de nederlaag van 4-0 bij Heracles Almelo ook even niet meer. „Het was hetzelfde als de laatste weken. Ze vielen er wel heel makkelijk in bij ons”, aldus de coach na de twaalfde verliespartij op rij in de Eredivisie voor VVV.

„De scherpte ontbrak”, vervolgde Luhukay bij ESPN. „Heracles was heel effectief. Je ziet dat de wil aanwezig is. Maar we moeten wel consequent zijn in onze verdedigende taken en duels. We gaan er veel te makkelijk mee om. Ik denk dat het ook een stukje angst en vertrouwen is dat we missen.”

VVV staat zeventiende en moet steeds meer vrezen voor directe degradatie. Met thuiswedstrijden tegen RKC Waalwijk en FC Emmen nog op het programma, wil Luhukay de moed niet opgeven. „We moeten toch weer vooruit kijken en het heft zelf in handen nemen.”

Georgios Giakoumakis was niet fit maar wilde toch starten in Almelo. Luhukay: „Hij wilde koste wat het kost spelen. Dat tekent deze jongen wel, dat hij er voor zijn team alles aan gedaan heeft. Hij heeft het geprobeerd. Ik neem hem niets kwalijk.” Giakoumakis moest zich in de tweede helft laten vervangen. „Dit gaat weer om een andere blessure, we moeten de komende dagen even afwachten om te zien hoe ernstig het is”, aldus Luhukay.

