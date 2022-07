Premium Het beste van De Telegraaf

Ploegleider Grischa Niermann over komende twee etappes: ’Er zijn beren en kansen’ Geel en gemengde gevoelens voor Van Aert en Jumbo-Visma

Wout van Aert wint (nog) geen etappe, maar hij kan toch lachen. Ⓒ ANP/HH

SONDERBORG - Het werd een Tour-start met gemengde gevoelens voor Jumbo-Visma. Wout van Aert won niet, maar kwam in de eerste drie etappes elke keer als tweede over de streep. Bizar, zeker als je bedenkt dat hij zowel zaterdag als zondag op het laatste moment voorbij werd gescheurd. Eerst door Fabio Jakobsen en een dag later door Dylan Groenewegen. Wel neemt Van Aert de gele trui mee naar Frankrijk en was er bij Jumbo over het geheel genomen toch tevredenheid.