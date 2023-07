Pogacar baalt van val vriendin in Giro Donne: ’Erger dan minuut verliezen op Vingegaard’

De renster van Team Jayco AlUla verloor woensdag in de zesde rit van de Ronde van Italië voor vrouwen plotseling de controle over haar fiets. Hierdoor maaide Zigart de Duitse Antonia Niedermaier onderuit. Zowel Zigart als Niedermaier kwam daarbij hard te val. Ook voor Niedermaier betekende dat het einde van de Ronde van Italië.

Pogacar, die vandaag aan de bak moet in de tweede Pyreneeënrit van deze Tour de France, had woensdag überhaupt een vervelende dag. De Sloveen had in de vijfde etappe geen antwoord op de aanval van Jonas Vingegaard. De Sloveen, winnaar van de Tour in 2020 en 2021, moest in de eerste Pyreneeënrit ruim 1 minuut toegeven op de Tourwinnaar van vorig jaar.

Pogacar staat momenteel op de zesde plaats op 1 minuut en 40 seconden van klassementsleider Jai Hindley. Zijn achterstand op Vingegaard, de nummer 2 in het algemeen klassement, bedraagt 53 seconden.

Bekijk de beelden van de valpartij