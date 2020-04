Barcelona zet zinnen nog steeds op Neymar

Rousaud keerde de kampioen van Spanje vorige week de rug toe uit onvrede over het beleid van voorzitter Josep Maria Bartomeu. Hij beschuldigde de preses zelfs van corruptie.

Bekijk ook: Bestuurscrisis slaat toe bij FC Barcelona

„Het is realistisch dat Neymar vertrekt bij Paris Saint-Germain en terugkeert bij Barcelona”, zegt Rousaud in de Franse sportkrant. „Veel clubs zullen het financieel lastig krijgen door het coronavirus. Ook op de transfermarkt gaan we dat zien. Als de clubs en speler water bij de wijn doen, dan kan de transfer lukken. De intentie bij Barcelona is er.”

Paris Saint-Germain betaalde drie jaar geleden 222 miljoen euro voor Neymar, die nog veel contact zou hebben met zijn oude ploeggenoten Lionel Messi en Luis Suárez.