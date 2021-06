Frenkie de Jong tegen Georgië. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Turkije en Italië zetten vanavond met de openingswedstrijd in Rome EURO 2020 in gang. Bij de internationals van het Nederlands elftal begint het ook steeds meer te kriebelen. ,,We gaan die eerste wedstrijd met z’n allen kijken. Dan is het echt begonnen”, aldus Davy Klaassen.