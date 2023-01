Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdammers op zoek naar kandidaten voor sleutelposities Einde aan sportieve ellende of symptoombestrijding? Voor deze cruciale keuzes staat Ajax

Door Mike Verweij

Er moeten cruciale knopen worden doorgehakd in de ArenA. Ⓒ De Telegraaf

De positie van Alfred Schreuder was na de blamage tegen FC Volendam (1-1) onhoudbaar. De fans van Ajax eisten en kregen de scalp van de trainer, die de slechtste competitiereeks sinds 1965 neerzette. Het leidde in de treinen, metro’s en trams in en rond Amsterdam tot luid gejuich. Toch is het voor de supporters te hopen dat het niet bij het onvermijdelijke ontslag van Schreuder blijft, maar de sleutelposities binnen het voetbalbedrijf – die van technisch commissaris, directeur voetbalzaken en trainer – snel en goed worden ingevuld.