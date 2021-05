AZ zet weer druk op PSV na zege bij RKC Waalwijk

RKC startte sterk in eigen huis. AZ had het erg moeilijk met het drukzetten van de Waalwijkers. Het resulteerde in de 17e minuut in de 1-0 voor de thuisploeg. Thijs Oosting haalde de trekker over.

De ploeg van trainer Pascal Jansen - zonder de zieke aanvoerder Teun Koopmeiners - rechtte de rug, Tien minuten later bezorgde Albert Gudmundsson zijn club de gelijkmaker: 1-1.

Een kwartier na rust ging Ahmed Touba in de fout en kon Myron Boadu zomaar alleen op doelman Kostas Lamprou aflopen. De AZ-spits maakte hem resoluut: 1-2. RKC-aanvaller Sylla Sow zag vlak daarna rood na een vermeende trappende beweging richting Timo Letschert.

Met tien man een achterstand wegwerken, dat lukte RKC niet meer. Sterker nog, in de slotfase schoot Calvin Stengs de wedstrijd definitief op slot: 1-3.