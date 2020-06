Premier League terug! Elftal feiten op een rij

Gini Wijnaldum (geheel links) en Virgil van Dijk (tweede van rechts). Ⓒ REUTERS

Fasten your seatbelts, want vanaf woensdag gaat na de Bundesliga, La Liga en de Serie A ook de Premier League weer van start, in een duizelingwekkende vaart wel te verstaan. In amper 39 dagen tijd worden de resterende 92 wedstrijden van de meest populaire buitenlandse voetbalcompetitie ter wereld verspeeld. Waar waren we ook alweer gebleven, toen de Premiership-bolides op 13 maart de pitstraat inreden?