RB Leipzig overwintert in Champions League, Real Madrid simpel langs Celtic

Christopher Nkunku opende met een vroeg doelpunt de score in het duel dat in Polen werd gespeeld. De aanvaller scoorde uit de rebound, na een inzet van Timo Werner. Werner moest kort daarna naar de kant met een enkelblessure. Of het WK voor de Duitser in gevaar is, is nog niet duidelijk.

André Silva verdubbelde kort na rust de voorsprong door de bal bij de tweede paal van dichtbij binnen te tikken. De Hongaar Dominik Szoboszlai zorgde na ruim een uur spelen voor de 0-3 en ook Dani Olmo scoorde (via een speler van Shakhtar ) nog.

Real Madrid heeft geen kind aan Celtic

Luka Modric knalt de eerste penalty voor Real Madrid binnen. Ⓒ REUTERS

Real Madrid, dat al was geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League, had in eigen stadion geen kind aan Celtic. De Koninklijke versloeg de Schotten met 5-1. Real maakte de eerste twee doelpunten uit strafschoppen, via Luka Modric en Rodrygo.

In de tweede helft scoorden Marco Asensio, Vinícius Júnior en Federico Valverde. De eretreffer van Celtic was fraai. Jota schoot knap raak uit een vrije trap.

