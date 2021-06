Romelu Lukaku waarschuwt Cristiano Ronaldo en Portugal: ’Ik ben ook van wereldniveau’

„Ik zou graag zijn dribbel en zijn traptechniek hebben. Hij wil vast mijn kracht en mijn positionering voor het doel”, aldus de Belg. „Als iemand indrukwekkende cijfers kan overleggen, is het Ronaldo wel”, prees hij de Portugees. „Hij is 36, chapeau. Afgelopen seizoen maakte hij een hattrick tegen Cagliari na de uitschakeling van Juventus in de Champions League. Je kan altijd op hem rekenen, hij is een winnaar.”

Ronaldo was in het afgelopen seizoen topscorer in de Serie A met 29 doelpunten. Lukaku, die met Internazionale de landstitel veroverde, eindigde op 24 treffers. „Mensen hebben het altijd over wereldniveau bij spitsen als Robert Lewandowski, Karim Benzema, Luis Suárez en Harry Kane. Bij mij werd altijd gesproken over goede vorm. Ik denk dat ik in de laatste twee jaar wel heb bewezen dat ik nu ook in dat rijtje hoor.”

Volgens Lukakau is de Belgische ploeg gegroeid. „Op het WK waren we niet volwassen genoeg. We waren te romantisch”, blikte hij terug op de halve finale, waarin Frankrijk te sterk was (0-1). „Nu hebben we verschillende manieren om een wedstrijd te winnen. Dit zijn de wedstrijden waarover het gaat. Nu is het juiste moment. Ik zal er staan, mijn ploeggenoten zullen er ook staan. De Europese titel winnen, dat zou de ultieme erkenning zijn voor mij en mijn ploeggenoten.”