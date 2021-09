Erik ten Hag: ’We hebben aan klantenbinding gedaan’

Ajax evenaarde de grootste competitiezege ooit in de ArenA. Slechts een keer eerder won de club een competitiewedstrijd met acht verschillende doelpuntenmakers. „We hebben kennelijk gevarieerd aangevallen”, concludeerde Ten Hag.

Ajax heeft in de drie competitiewedstrijden van dit seizoen in eigen stadion negen punten en een doelsaldo van 19-0 verzameld. Is de club uit Amsterdam niet gebaat bij meer weerstand? „Ik maak me geen zorgen”, zei Ten Hag. „Ik vind het zelfs prima zo. Het ziet er makkelijk uit misschien. Maar als we dit niet weten op te brengen, dan krijgen we het gewoon erg moeilijk.”

„Voetballen doe je voor de fans”, zei Ten Hag. „Ik denk dat we aan klantenbinding hebben gedaan”, aldus de trainer, die erg tevreden was over de invalbeurt van Mohamed Daramy. „Op de training zag ik al dat dit een jongen is die we nodig hebben. Hij is sterk, snel en heeft veel diepgang.”

Ten Hag gunde David Neres ook weer eens een basisplaats. „Hij aasde op een transfer, maar dat is niet gelukt. Nu zet hij die teleurstelling om in motivatie, ook op de training. Daar kunnen we veel plezier aan beleven.”

Timber geeft startsein voor doelpuntenfestijn

Met een prachtige openingstreffer gaf Jurriën Timber het startsein voor het doelpuntenfestijn in de Johan Cruijff ArenA. De verdediger van Ajax veroverde op eigen helft met een faire tackle de bal en stak het halve veld over. Na een geslaagde combinatie met Steven Berghuis en een geplaatst schot mocht hij de eerste van in totaal negen treffers vieren (9-0).

„Ik vroeg Steven of ik de bal terug mocht hebben”, lachte Timber. „Gelukkig deed hij dat. We kunnen tevreden zijn over deze wedstrijd. We wilden de intensiteit van het uitduel van woensdag met Sporting (1-5) meenemen naar de Eredivisie. Dat is denk ik aardig gelukt.”

Trainer Erik ten Hag is erg tevreden over Timber, die Perr Schuurs voorlopig uit de basisformatie heeft verdrongen. „Maar hij kan nog beter”, zei hij. „Jurriën is soms een beetje gemakzuchtig. Hij ziet het spel goed maar moet nu ook de persoonlijkheid krijgen om de defensie te leiden. Hij heeft al een heel mooie toekomst. Maar als hij zich daar in ontwikkelt, dan kan het allemaal nog sneller met hem gaan.”

