Waterpolosters gaan ’intern’ richting Tokio

Een jaar voor de Olympische Spelen van Tokio wil bondscoach Arno Havenga zijn selectie zo vaak mogelijk bij elkaar hebben, net als in de aanloop naar de Spelen van 2008, 2012 en 2016. Trainen doen ze gezamenlijk in Zeist en in de weekeinden spelen de waterpolosters voor een Nederlandse club in de bekercompetitie.

„We denken met elkaar dat dit de beste voorbereiding is”, zei Havenga voor vertrek naar het WK in Gwangju. „Of we daar bij iedereen de handen voor op elkaar kregen? Bij de meesten wel, bij sommigen niet.” Zo haakte Laura Aarts af, omdat ze niet meer de motivatie kan opbrengen iedere dag met Oranje te trainen. De 22-jarige Aarts, een van de beste keepsters ter wereld, blijft bij haar club in Hongarije. Sterspeelster Sabrina van der Sloot bekende dat ze het best lastig vond om haar mooie leven in Italië bij topclub Catania op te geven. De beste waterpoloster ter wereld van 2018 beseft echter ook dat het nodig is om na twee gemiste Spelen nu wel met Oranje naar Tokio te gaan.

„Er zijn speelsters die liever in het buitenland blijven, ook omdat ze daar een goed inkomen hebben. Maar als één of twee speelsters niet meedraaien in ons programma, en het zijn ook nog bepalende speelsters, dan kunnen we ons nog niet als team voorbereiden. Iedereen doet dus mee. We denken met elkaar dat dit de weg is”, aldus Havenga.