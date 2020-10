Donny van de Beek: ’Blij om met een legende als Mata te kunnen spelen’

„Het was een goede bal van Fred naar mij”, aldus Van de Beek op de website van Manchester United. „Ik speel de bal in één keer naar Juan, omdat ik zag dat hij al bewoog. Het was een prima afronding, een prima doelpunt van ons.”

Van de Beek, die de hele wedstrijd in het veld stond, stak de loftrompet over Mata. „Ik ben blij om te kunnen spelen met zo’n legende als Juan. „Hij is zo creatief en kan ongelooflijk passen. Hij kan in één keerr passen en en daar hou ik van. Ik denk dat we een goede combinatie vormen op het veld.”