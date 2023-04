Heitinga eist duidelijkheid bij Ajax: ’Er komt punt dat ik zelf de regie neem’

„In de periode dat ze bij mij kwamen, eigenlijk al in de periode dat Alfred (Schreuder, red.) mij vroeg om hem te assisteren, heb ik in eerste instantie ’nee’ gezegd, omdat je de onrust toen al voelde. Dat is nu ook nog steeds”, vertelde de voormalig verdediger. „Uiteindelijk maakte ik de beslissing om hem te assisteren. Daaraan zie je ook hoe onvoorspelbaar dat is, want je kiest altijd de weg van de geleidelijkheid en na de wedstrijd tegen Volendam sta je ineens zelf voor de groep.”

Sindsdien probeert Heitinga in zijn functie de club zo goed mogelijk te helpen. „Daarbij probeer ik altijd het gehele plaatje te bekijken en altijd naar de langere termijn te kijken.” Toch kan hij dat niet alleen, zo beseft hij. Er moeten keuzes gemaakt worden. „28 juni start alweer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo snel gaat dat. We praten nu nog over de halve finale van de beker en zeven wedstrijden in de competitie, maar tegelijkertijd moet je naar je elftalcompositie kijken. Wie wordt er ’td’? Blijf ik zitten of komt er een nieuwe hoofdtrainer? Dus ja, je voelt de onrust wel. Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt voor iedereen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.”

,,Natuurlijk wil ik aanblijven als hoofdtrainer. Ik geniet hier elke dag van. De eerste zeven wedstrijden natuurlijk nog wat meer dan nu. Maar voor volgend jaar moet het plaatje wel kloppen”, aldus Heitinga. „Er komt een punt dat ik de regie zelf in handen neem. Gerry Hamstra is net weg, dan verwacht ik dat er wel snel meer duidelijkheid zal komen. Er moeten ook gewoon gesprekken worden gevoerd over de nabije toekomst. Als ik een besluit neem, zal ik dat eerst intern bespreken. Ik wil graag hoofdtrainer van Ajax blijven, maar je kijkt ook naar het afbreukrisico. Hoe gaat het plaatje eruit zien? Wat zijn de lijstjes, nationaal en internationaal? Wie gaat daarin de regie krijgen? Dat zijn dingen die ik voor mezelf ook op een rijtje wil hebben. Het is een feit dat het onrustig is. Dit is de situatie waar we in zitten. Natuurlijk hoort dit niet. Er is na het vertrek van Marc Overmars veel gebeurd. Je moet nu vooral vooruit gaan kijken en de juiste keuzes maken. Dat is nu het allerbelangrijkste.”