Volendam verliest in Utrecht en haakt voorlopig af

FC Volendam had vijftien duels op een rij niet verloren in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste nederlaag dateerde van 18 oktober, toen Go Ahead Eagles met 3-0 te sterk was. Voor de Volendammers was het wel de derde wedstrijd op een rij die geen zege opleverde. Het werd de afgelopen twee speelrondes 1-1 tegen Telstar en Jong AZ. Door de mindere periode is de achterstand van de nummer 4 op koploper SC Cambuur nu negen punten.

Jong FC Utrecht kwam al in de zesde minuut op voorsprong via Jeredy Hilterman. Een kwartier later maakte Martijn Kaars gelijk, maar Odysseus Velanas bezorgde de Utrechters de drie punten. Bij de thuisploeg werd Justin Lonwijk een kwartier voor tijd met rood weggestuurd.

Jong AZ - FC Eindhoven eindigde in 2-4.