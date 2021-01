Wout Weghorst verslaat Peter Bosz, RB Leipzig gaat onderuit bij Mainz

Bayer Leverkusen leek midweeks met een zege op Borussia Dortmund een einde te hebben gemaakt aan een slechte reeks, maar tegen Wolfsburg ging het weer fout. Leverkusen was weliswaar de bovenliggende partij, maar werd na ruim een halfuur verrast op de counter. De voorzet van Renato Steffen werd goed binnengekopt door Baku.

Hoewel Leverkusen beter bleef, had Weghorst de wedstrijd al vroeg in het slot kunnen gooien. De spits had halverwege de tweede helft een prima kans, maar zag Lukas Hradecky zijn inzet knap keren. De misser bleef gelukkig voor de spits zonder gevolgen.

Door de zege komt Wolfsburg op de ranglijst naast Leverkusen, dat wel een beter doelsaldo heeft. De ploeg van Bosz verzuimde zelf te profiteren van de nederlaag van RB Leipzig. De nummer 2 van Duitsland ging met 3-2 onderuit bij het FSV Mainz van Jerry St. Juste.

Moussa Niakhate was daar de grote man voor Mainz. Met twee treffers in de helft maakte de rechtsback twee keer een achterstand ongedaan. Na de pauze kwam Mainz zelf op voorsprong dankzij Leandro Barreiro. Leipzig bleek niet over de mentale weerbaarheid te beschikken en kon met nul punten huiswaarts keren.

Gouweleeuw tegen Becker

In de Bundesliga was er zaterdag nog een clash tussen twee Nederlanders. Jeffrey Gouweleeuw ontving met Augsburg het Union Berlin van Sheraldo Becker. Florian Niederlechner werd namens de thuisploeg de grote man met twee doelpunten. Zijn collega aan de andere kant, Marcus Ingvartsen, bleef op een treffer steken. Dat had de Deen volledig aan zichzelf te danken, want tien minuten na rust miste hij vanaf elf meter. Daardoor bleef het bij 2-1.

