Bondscoach Qatar over geruchten omkoping: ’Je moet niet alles geloven wat je leest’

„Ik denk dat er heel veel verkeerde informatie wordt verspreid”, zei Sánchez een dag voor het openingsduel van het WK in het Al Bayt-stadion in Al Khor. De 46-jarige Spanjaard, sinds 2017 bondscoach van Qatar, benadrukte het gevaar van ’fake news’ op internet. „Je moet niet alles geloven wat je daar leest.”

Sánchez pareerde op vergelijkbare wijze vragen over misstanden in Qatar, zoals de arbeidsomstandigheden voor gastarbeiders. „Hier is veel over gezegd en geschreven. Maar volgens mij ook heel wat desinformatie. Natuurlijk is het een grote tragedie als mensen overlijden tijdens hun werk, of dat nou hier of elders in de wereld is. Ik hoop dat dit WK kan bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor deze groepen”, aldus de bondscoach, die zijn ploeg maandenlang intensief voorbereidde op het WK in eigen land.

„We zijn sterk, niemand kan ons uit balans halen met kritiek en uitspraken. Het heeft geen invloed op ons”, aldus Sánchez, die desondanks voor het duel met Ecuador wel in de underdog-rol kroop. „Ecuador is favoriet, maar we denken dat we ze goed partij kunnen geven. Het wordt een belangrijke dag voor ons, een historisch moment.” Qatar en Ecuador zitten in groep A bij het Nederlands elftal, dat maandag aan het WK begint tegen Senegal.