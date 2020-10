Polen neemt de leiding in poule van Oranje

Lewandowski nam twee doelpunten voor zijn rekening en gaf de assist bij de 2-0 van Karol Linetty.

De Bosniërs, die zondag Oranje in Zenica op 0-0 wisten te houden, speelden het grootste deel van de wedstrijd met tien man. Verdediger Anel Ahmedhodzic werd al na een kwartier met rood van het veld gestuurd, omdat hij de doorgebroken Lewandowski onderuit haalde.

Polen zette in de laatste minuten voor rust het overwicht om in doelpunten. Lewandowski opende de score, even later kopte Linetty een afgemeten voorzet van de spits binnen (2-0). Aan het begin van de tweede helft maakte Lewandowski er 3-0 van met zijn 63e treffer in Poolse dienst.

Met 7 punten uit vier wedstrijden nam Polen de eerste plaats in groep 1 van de A-divisie over van Italië, dat 1-1 speelde tegen Oranje. De Italianen hebben 6 punten, Oranje heeft er 5. Volgende maand zijn de laatste wedstrijden in de Nations League. Het Nederlands elftal sluit de groepsfase op 18 november af in en tegen Polen.

België herstelt zich met zege in IJsland

De nationale voetbalploeg van België heeft zich hersteld van de nederlaag zondag tegen Engeland. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez versloeg IJsland in Reykjavik dankzij twee doelpunten van Romelu Lukaku met 2-1. Omdat Engeland op eigen veld verrassend onderuit ging tegen Denemarken (0-1) namen de Rode Duivels de leiding weer over in groep 2 van League A van de Nations League.

België kwam in Reykjavik al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Lukaku, die de aanvoerdersband droeg. Bondscoach Martínez kon om diverse redenen niet beschikken over onder anderen de broers Eden en Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Thibaut Courtois. Dries Mertens was er ook niet bij na een periode van quarantaine vanwege coronagevallen bij zijn club Napoli. Lang hield de voorsprong niet stand. Via Birkir Már Saevarsson stond het na 17 minuten al weer gelijk.

In de 38e minuut kwamen de Belgen weer op voorsprong met opnieuw de hoofdrol voor Lukaku, die in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Holmar Orn Eyjolfsson. De spits van Internazionale ging zelf achter de bal staan en schoot vanaf 11 meter raak. Het bleek na een doelpuntloze tweede helft de eindstand.

Engeland raakte op Wembley tegen Denemarken na een halfuur al verdediger Harry Maguire kwijt die met twee gele kaarten kon vertrekken. Zijn tweede bestrafte overtreding was op oud-Ajacied Kasper Dolberg die niet veel later alsnog geblesseerd het veld moest verlaten. Hij had nog net meegekregen hoe Christian Eriksen de Denen vanaf de strafschopstip op voorsprong had gebracht. De penalty was veroorzaakt door Kyle Walker al leek de overtreding op Thomas Delaney te zwaar bestraft.

Frankrijk en Portugal gaan gelijk op in Nations League

Frankrijk en Portugal gaan gelijk op in groep 3 van de Nations League. De wereldkampioen en de Europees kampioen boekten beide weer een overwinning. De Fransen wonnen met 2-1 bij Kroatië, Portugal versloeg Zweden met 3-0. Beide landen hebben na vier wedstrijden 10 punten. Op 14 november treffen ze elkaar in Portugal.

Antoine Griezmann zette de Fransen in Zagreb al vroeg op voorsprong. Nikola Vlasic trok de stand na ruim een uur spelen gelijk, maar Kylian Mbappé zorgde ervoor dat Frankrijk net als in de WK-finale van 2018 won van Kroatië: 1-2.

Zonder de met het coronavirus besmette aanvoerder Cristiano Ronaldo had Portugal weinig problemen met Zweden. De EK-winnaar van 2016 won in Lissabon met 3-0. Bernardo Silva opende de score in het stadion van Sporting Portugal, waarna Liverpool-aanwinst Diogo Jota twee keer scoorde.

Ronaldo haakte dinsdag af bij de nationale ploeg, nadat hij positief had getest op het coronavirus. De superster van Juventus vloog een dag later in een medische privéjet van Lissabon terug naar Turijn. Op Instagram poseerde Ronaldo lachend en met twee duimen omhoog naast zijn televisie, waarop hij de wedstrijd bekeek.