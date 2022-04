Degradatienood zorgt voor extra spanning op IJsselderby

Voetbal

’Mo Ihattaren heeft echt de mentaliteit om gas te kunnen geven’

Kevin Hofland was aan het begin van zijn trainerscarrière werkzaam in de jeugdopleiding van PSV, waar hij ook Mohamed Ihattaren onder zijn hoede had. Het voormalige toptalent redde het niet bij PSV en werkt na een mislukt avontuur in Italië inmiddels bij Ajax aan zijn comeback. „Het doet me wel iets...