’Omstreden vleesbaron Clemens Tönnies weg bij Schalke 04’

Tönnies is in Duitsland zeer omstreden, sinds zich in zijn vleesfabriek recentelijk een massale uitbraak van het coronavirus voordeed. Daardoor kwam er onder meer een lockdown in het district Gütersloh, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De corona-uitbraak vond plaats bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Daar bleken meer dan 1500 van de 6000 medewerkers besmet.