Oranje-spelers onthalen Aké met applaus na winnen CL

Een dag eerder nog vierden de spelers van Manchester City de eindzege in de Champions League in eigen stad op grootse wijze. Aké en zijn medespelers trokken in een open bus in een parade door Manchester.

De huldiging werd maandag vanwege onweer met een uur uitgesteld. Toen de bus alsnog ging rijden, regende het nog flink. Dat weerhield de fans van Manchester City er niet van hun spelers toe te juichen.

Aké vertrok na de huldiging naar Nederland, waar hij zich met Oranje voorbereidt op de finaleronde van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het woensdag in de halve eindstrijd op tegen Kroatië.

Luister naar het Oranje-applaus voor Aké