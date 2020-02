Daley Blind: ’Grote glimlach bij groepstraining’

„Het gaat goed met me. Ik voel me goed en ben blij dat ik weer bij de wedstrijdselectie mag aansluiten”, aldus Blind, die anderhalve week geleden de groepstraining hervatte, na een periode aan de zijlijn vanwege een ontstoken hartspier.

De 29-jarige international had afgelopen weekeinde tegen FC Utrecht speelminuten kunnen maken, ware het niet dat de wedstrijd vanwege storm Ciara werd afgelast. „Dat ik onlangs mijn schoenen weer kon aantrekken en rondjes om het veld mocht lopen was al fijn, maar van de eerste groepstraining kreeg ik pas echt een grote glimlach op mijn gezicht.”

De afgelopen twee maanden voelden voor Blind aan als ’een rollercoaster’, zo vertelde hij. „Tijdens en na wedstrijd met Valencia voelde ik me goed. De schrik kwam pas een paar dagen later toen ik werd onderzocht in het ziekenhuis. Ik kreeg veel op me af, van negatief nieuws tot positief nieuws. Het was schrikken, maar dankzij mijn familie, vrienden en mijn vrouw, lukte het al snel om er een positieve draai aan te geven, waardoor ik me kon me focussen op mijn terugkeer.”

Blind zakte tijdens het thuisduel met Valencia op 10 december uit het niets weg en belandde zonder medespelers of tegenstanders in de buurt op de grond. Al snel ging het echter weer beter hem, waarna hij zonder problemen de wedstrijd uitspeelde.

Later, na testen in het ziekenhuis, bleek dat Blind een ontstoken hartspier had. Bij de Amsterdammers werd vervolgens onder zijn arm preventief een ICD geplaatst, een implanteerbare cardioverter defibrilator. „Door het kastje is hij nu nog veiliger dan ieder ander mens”, vertelde trainer Erik ten Hag eerder al.