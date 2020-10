Oranje weet in december tegenstanders in WK-kwalificatiereeks

Voor de 55 Europese lidstaten zijn dertien tickets voor het mondiale eindtoernooi beschikbaar. Het Europese WK-kwalificatietoernooi zal bestaan uit vijf poules van zes teams en vijf poules van vijf teams.

De tien groepswinnaars kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK 2022. De tien nummers 2 plaatsen zich voor de play-offs, waarin zij gezelschap krijgen van twee Nations League-groepswinnaars, die zich niet via de reguliere kwalificatie plaatsten. Voor de twaalf landen in de play-offs liggen nog drie WK-tickets te wachten. De play-offs bestaan dan ook uit drie rondes.

Vijftiende plaats

De nationale ploegen worden ingedeeld op basis van hun positie op de FIFA-wereldranglijst. Dat zou betekenen dat Oranje op dit moment in pot 1 wordt ingedeeld. Het elftal onder leiding van bondscoach Frank de Boer staat vijftiende, met vijf niet-Europese landen boven Oranje geklasseerd. De positie op die lijst kan nog veranderen in aanloop naar de loting in Zürich. Oranje speelt vóór 7 december nog drie interlands in de Nations League.

In Afrika, Azië en Zuid-Amerika is de kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi al in gang.