Raymond van Barneveld speelt in op actie rebellerende BN’ers: ’Ik doe weer mee’

„Ik doe weer mee”, stelde de vijfvoudig wereldkampioen in een bericht op Instagram, refererend aan de hashtag #ikdoetnietmeermee. Met die tekst maakte een groep BN’ers, onder wie de veelbesproken Famke Louise, eerder deze week bekend dat het de coronamaatregelen van de overheid zat is.

Van Barneveld stopte negen maanden geleden met darten, maar kan (nog) niet zonder de sport, zo heeft hij gemerkt. „Het is heel simpel. Ik mis het. Ik mis het verschrikkelijk”, vertelde de 53-jarige Barney voor de camera van RTL7 Darts.

Van Barneveld besloot te stoppen vanwege fysieke ongemakken, tegenvallende resultaten en het vele reizen, waardoor hij zijn familie vaak en lang moest missen. Nu hij na zijn scheiding weer lekker in zijn vel zit aan de zijde van zijn nieuwe vriendin, hangt de vlag er echter weer heel anders voor in Huize Van Barneveld.

„Ik denk dat de beslissing wel de goede was, maar ik heb nu heel veel tijd gehad om erover na te denken. Toen realiseerde ik me dat ik het enorm mis. Dit jaar is misschien wel heel goed voor me geweest. Ik krijg nu een unieke mogelijkheid om mijn droom te verwezenlijken en te werken in een team. Ik denk dat dat voor mij dé oplossing is”, zo besloot Barney, die gaat samenwerken met Jeffrey de Zwaan.