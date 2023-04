Slagveld voor rust in Groningen

Het ernstigst eraan toe was Ramon Hendriks. De verdediger van FC Utrecht, die pas net hersteld was van een kruisbandblessure, kwam ongelukkig in botsing met Isaak Maata van FC Groningen en bleef krimpend van de pijn liggen. Na onderzoek van zijn knie door de clubarts van FC Utrecht kon Hendriks wel op eigen kracht het veld verlaten, maar de reactie van de Feyenoord-huurling, die huilend en met het shirt over het hoofd afdroop, belooft weinig goeds. Gevreesd moet worden voor nieuw knieletsel. Mark van der Maarel kwam Hendriks vervangen.

Eerder in de eerste helft had FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer al Othmane Boussaid moeten vervangen voor Bart Ramselaar. De Belgische aanvaller kreeg tijdens de warming-up al last, begon toch aan de wedstrijd, maar moest al snel uitvallen. De gifbeker was nog niet leeg voor FC Utrecht want nog voor rust moest ook Taylor Booth het veld ruimen. De Amerikaan hield aan een botsing bij een kopduel een hevig bloedende hoofdwond over, waarna Victor Jensen in het veld kwam.

Ook aan FC Groningen-zijde was er fysieke malheur. Jetro Willems liep een hamstringblessure op en werd vervangen door Laros Duarte.

Door alle blessurebehandelingen werd er maar liefst tien minuten extra tijd aan de eerste helft toegevoegd. In die extra tijd zette Eredivisietopscorer Tasos Douvikas met zijn veertiende Eredivisiegoal van dit seizoen FC Utrecht op voorsprong (0-1). Oliver Antman bracht FC Groningen aan het einde van de 10 minuten extra tijd van de eerste helft weer langszij bij FC Utrecht met een van richting veranderd schot (1-1).