Alpecin-Fenix opnieuw getroffen door corona: ploeg zegt af voor Ronde van Catalonië

„We hebben na overleg met de organisatie besloten om niet deel te nemen aan de Ronde van Catalonië”, klinkt het in een bericht op Twitter. „En dat om in navolging van de geldende regels de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We hebben ook de UCI op de hoogte gebracht alvorens deze beslissing te maken.”

Bij de ploeg zijn er recent drie positieve coronagevallen opgedoken. „Er werd beslist om alle stafleden die naar Catalonië zou afzakken te isoleren in quarantaine en voor ons is het onmogelijk om een volledige staf te vervangen. We willen nogmaals benadrukken dat deze beslissing werd genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de wielerbubbel te beschermen. We hopen voor editie 101 wel aanwezig te zijn.”

Druk programma

Dat er geen staf meer over is om af te reizen naar Spanje is logisch. Alpecin-Fenix zit op dit moment ook met een delegatie in België voor de Bredene Koksijde Classic (vrijdag), terwijl er komende week nog meer Vlaamse klassiekers zijn, en in Italië voor Milaan-Sanremo (zaterdag). Daar hoopt de ploeg met Van der Poel het Italiaanse monument te winnen.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat Alpecin-Fenix zich terug moet trekken vanwege corona. Vorige maand stapte het uit de UAE Tour, na een positief getest staflid. Van der Poel droeg op dat moment de leiderstrui, nadat hij de openingsrit had gewonnen.