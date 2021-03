Hackers zitten presentatie Formule 1-bolide Williams dwars

Williams heeft de app, die ervoor moest zorgen dat gebruikers een levensgroot 3D-model van de auto in hun huis konden projecten, direct laten verwijderen.

„We keken er erg naar uit om deze ervaring met onze fans te delen, vooral in deze moeilijke tijd waarin het helaas niet mogelijk is om naar de fans toe te komen”, meldt Williams in een verklaring. „We kunnen ons alleen maar verontschuldigen.”

De nieuwe Williams vanaf de zijkant gezien. Ⓒ Williams

De presentatie van de Williams FW43B bleef daardoor beperkt tot het vrijgeven van fotomateriaal. Het Britse team, dat vorig jaar geen enkel punt wist te scoren in de Formule 1, stuurt ook wat zelf opgenomen interviews met de coureurs George Russell en Nicholas Latifi de wereld in.

Williams behoorde voorheen tot de topteams in de Formule 1 en leverde zeven wereldkampioenen. De laatste jaren is de renstal, die negen keer wereldkampioen bij de constructeurs werd, echter steeds verder afgegleden.

