Vuelta: Primoz Roglic wint etappe en verkleint achterstand op rode trui flink

Rode trui-drager Richard Carapaz kwam dertien seconden achter Roglic als tweede over de streep, het verschil tussen de twee bedroeg vooraf een halve minuut in het voordeel van de Ecuadoriaan. De Ier Dan Martin finishte als derde en is nu ook de nummer 3 in de strijd om het rood.

Wout Poels werd zesde en enterde daardoor de top-10. De Limburger bezet nu de tiende plaats in het algemeen klassement. Tom Dumoulin stapte woensdagochtend vanwege vermoeidheidsklachten niet meer op in de Ronde van Spanje.

Richard Carapaz in de rode trui. Ⓒ BSR Agency

Bekijk hier de rituitslagen, de standen in de klassementen en het volledige etappeschema in de Vuelta