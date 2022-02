Hakim Ziyech kan terugkeer in Marokkaanse ploeg vergeten: ’Zo’n speler kan ik niet oproepen’

Ziyech ontbrak, net als Ajax-verdediger Noussair Mazraoui, in de selectie voor het eindtoernooi in Kameroen. Volgens Halilhodzic was dat omdat de Chelsea-speler onterecht had gezegd een blessure te hebben en daardoor vorig jaar juni geen oefenwedstrijden kon spelen. Ook voor de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijden van afgelopen najaar werd Ziyech niet opgeroepen voor het nationale team.

Ondertussen staat de positie van Halilhodzic onder druk na de verloren kwartfinale in de Afrika Cup (2-1) tegen Egypte. Hij zei niet van te plan zijn ontslag te nemen. Eind maart staat een play-off tegen de Democratische Republiek Congo voor plaatsing voor het WK in Qatar op het programma. Dat eindtoernooi is eind dit jaar. Tijdens de Afrika Cup wist Ziyech in twee opeenvolgende wedstrijden voor Chelsea te scoren.

