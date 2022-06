De race in 2021: drama Verstappen in Baku, Hamilton vergaloppeert zich

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Voor Max Verstappen eindigde de race in Baku vorig jaar in een drama. Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlander. Hij startte de race vanaf de derde plek en ging in de zevende ronde voorbij aan Charles Leclerc. Een veel snellere pitstop bracht hem aan de leiding en hij leek zijn leidende positie in het WK-klassement te verstevigen. Voor Red Bull zag het er geweldig uit, want Sergio Pérez reed in de tweede positie en het lukte de Mexicaan om Lewis Hamilton achter zich te laten.

In ronde 31 kantelde dat perspectief ineens, toen Lance Stroll - die toen nog op de vierde plek lag - een klapper maakte. Doordat de safety car de baan op moest, schoof het hele veld achter Verstappen in elkaar.

Drama Verstappen

Enkele ronden voor het einde sloeg het noodlot toe. Op het lange rechte stuk begaf de linker achterband van zijn auto het, waardoor zijn zeker lijkende zege in rook opging.

De kopman van Red Bull stapte na zijn crash gedesillusioneerd uit. Met zijn handen op zijn knieën keek de Nederlander even naar de achterkant van zijn gehavende bolide. Hij was zijn frustratie even niet de baas en schopte boos tegen de lekke band.

Een balende verstappen schopt tegen zijn auto. Ⓒ GETTY IMAGES

Hamilton vergaloppeert zich

Na een lange onderbreking met code rood werd de race hervat en konden er na de formatieronde nog twee ronde worden afgewerkt. Daarin moest Pérez zijn eerste plaats verdedigen ten opzichte van Hamilton. De Brit rook zijn kans om de leiding in het WK-klassement weer over te nemen na het uitvallen van de Nederlander. De Brit kende een topstart, maar reed vervolgens rechtdoor en finishte buiten de punten. De schade voor Verstappen bleef daardoor beperkt.

Pérez kwam vervolgens niet meer in de problemen en reed naar de tweede Grand Prix-zege uit zijn loopbaan. Sebastian Vettel werd tweede en Pierre Gasly completeerde het podium.

