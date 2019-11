Dit zijn de resultaten van Oranje tegen de EK-opponenten

Oranje opent het EK op zondag 14 juni in Amsterdam tegen Oekraïne, waar het eerder twee oefeninterlands tegen speelde. In 2008 won het Nederlands elftal in De Kuip onder leiding van bondscoach Marco van Basten met 3-0 van Oekraïne. Mede dankzij een doelpunt van Ryan Babel, die nu nog steeds tot de selectie behoort. Twee jaar later, in de eerste wedstrijd na het WK van 2010, speelde Oranje met heel wat debutanten in de ploeg met 1-1 gelijk in Donetsk.

In de kwalificatiereeks voor het EK 2020 eindigde Oekraïne bovenaan in groep B. De ploeg van bondscoach Andrei Shevchenko bleef ongeslagen en pakte twintig punten uit acht wedstrijden, drie punten meer dan Europees kampioen Portugal. De 35-jarige doelman Andrei Pyatov hield vijf keer ’de nul’ in de kwalificatiereeks, waarin Roman Yaremchuk de topscorer van zijn land was met vier goals.

Oostenrijk

Tegen Oostenrijk heeft de nationale ploeg een veel grotere historie. De negentien voorgaande duels met de Oostenrijkers leverden negen overwinningen en zes nederlagen op. De laatste ontmoeting dateert van 4 juni 2016 in Wenen, waar Oranje met 2-0 won door doelpunten van Vincent Janssen en Georginio Wijnaldum.

Het Nederlands elftal trof Oostenrijk één keer op een eindtoernooi. Op het WK van 1978 in Argentinië won het Oranje van de toenmalige bondscoach Ernest Happel met 5-1. De laatste nederlaag tegen Oostenrijk was in een vriendschappelijk duel in 1990: 3-2. Oostenrijk eindigde met negentien punten uit tien duels als tweede in Groep G achter Polen (25 punten). Marko Arnautovic, oud-speler van FC Twente, maakte zes doelpunten in de EK-kwalificatie.

