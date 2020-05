Anthony Joshua vreest boegeroep en sluit partij met Mike Tyson uit

,,Met alle respect, maar dat zie ik niet gebeuren”, aldus Joshua, die de kampioensgordels van de (WBA, WBO, IBF en IBO) bezit, tegenover The Sun.

Tyson is sinds kort weer in training en zinspeelt op een rentree. Het lijkt erop dat hij het in een partij voor het goede doel opneemt tegen zijn oude rivaal Evander Holyfield.

„Als ik Iron Mike zou treffen ben ik de enige ben die juicht wanneer ik hem versla, vrees ik. Ik denk dat mensen me zouden overladen met boegeroep. Tyson is een icoon, een van de allerbesten ooit. Eigenlijk zijn er maar twee bokskampioenen die de hele wereld kent: Muhamed Ali én Mike Tyson.”

Mike Tyson is sinds kort weer in training. Ⓒ REUTERS

Veel liever vecht Joshua binnenkort tegen Tyson Fury. Zijn landgenoot is na zijn overwinning op Deontay Wilder de zwaargewichtkampioen van de WBC, de vijfde grote boksbond. „Waar mijn voorkeur ligt? Bij Fury natuurlijk..”

Mocht het zover komen, verwacht dan geen trash talk van Joshua. Daar is zijn respect voor The Gypsy King veel te groot voor. „Nee, ik ga Fury dan zeker niet naar beneden praten. Hij is een fantastisch persoon en heeft veel betekend voor de bokssport. Tot de dag dat we vechten, zal ik het daarover hebben en nergens anders.”

Voor Joshua en Fury eventueel in de ring stappen, vechten beiden eerst nog een andere partij. Joshua wacht een clash met Kubrat Pulev, terwijl Fury een derde keer zal strijden tegen Wilder.

