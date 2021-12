Sport Kort: Dominic Thiem maakt rentree nog niet in Abu Dhabi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Thiem stelt rentree uit en tennist niet in Abu Dhabi

19.32 uur: Dominic Thiem heeft zijn terugkeer op de tennisbaan na een polsblessure uitgesteld. De US Open-kampioen van vorig jaar zou deze week zijn opwachting maken op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi.

„Ik keek ernaar uit om mijn comeback in Abu Dhabi te maken, maar ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben om op het hoogste niveau te spelen”, zei de 28-jarige Thiem, afgezakt naar plek 15 op de wereldranglijst. „Het is teleurstellend om dit jaar niet deel te nemen, maar ik moet mijn voorbereiding op het komende seizoen voortzetten.”

Thiem kwam in juni voor het laatst in actie. De Oostenrijker kon zijn titel op de US Open niet verdedigen. Het nieuwe tennisseizoen vangt begin januari aan.

Everton enkele weken zonder Richarlison

19.12 uur: Everton moet het enkele weken stellen zonder Richarlison. De 24-jarige Braziliaan heeft een kuitblessure opgelopen, meldt de nummer 14 van de Premier League.

Richarlison raakte afgelopen weekend geblesseerd in de wedstrijd tegen Crystal Palace. „Richarlison werd vroeg in de tweede helft vroegtijdig gewisseld op Selhurst Park en een daaropvolgende scan wees uit dat hij een scheur in zijn kuit heeft opgelopen”, aldus Everton. De aanvaller nam dit seizoen in de Premier League tot op heden drie doelpunten voor zijn rekening. Everton speelt donderdag tegen nummer 3 Chelsea.

Britse Christie beëindigt shorttrackloopbaan

18.27 uur: Elise Christie heeft haar shorttrackloopbaan beëindigd. De 31-jarige Britse liep plaatsing voor de Olympische Winterspelen van Beijing mis door een enkelblessure.

Christie beleefde haar hoogtepunt op de WK van 2017 in Rotterdam. In Ahoy won ze drie gouden medailles. Tevens pakte ze in haar carrière tien Europese titels.

„Ik zal nooit helemaal tevreden zijn omdat ik mijn einddoel nooit heb bereikt. Maar ik verlaat deze sport in de wetenschap dat het in goede handen is, met schaatsers die in staat zijn te doen wat ik niet heb gedaan”, zei Christie over haar ambitie ooit een olympische medaille te pakken.

„Voorlopig zal ik me concentreren op het helpen van de rest van het team en het coachen. Ik zal voorlopig mijn sportieve plannen voor 2026 niet onthullen, maar de droom van een Olympische medaille is nog niet voorbij.”

Caljouw naar derde ronde WK badminton

17.51 uur: Mark Caljouw heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van het WK badminton in het Spaanse Huelva. De beste Nederlander was de Fin Kalle Koljonen in drie games de baas. Het werd in 71 minuten 14-21 22-20 en 21-11 voor de 26-jarige Caljouw.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Caljouw het op tegen de Canadees Brian Yang, die net als Caljouw ongeplaatst is. Caljouw is de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel. Joran Kweekel bleef bij de mannen in de openingsronde steken, net als Soraya de Visch Eijbergen bij de vrouwen.

De nummer 1 en 2 van de plaatsingslijst doen niet meer mee bij de mannen. De Japanner Kento Momota gaf in de openingsronde een walk-over, de als tweede geplaatste Deen Viktor Axelsen werd verrast door Loh Kean Yew uit Singapore.

Selena Piek en Robin Tabeling bereikten zonder problemen de derde ronde van het gemengd dubbelspel. Ze waren met 21-5 en 21-11 veel te sterk voor Anona Pak en Oliver Leydon-Davis uit Nieuw-Zeeland.

Alyssa Tirtosentono en Imke van der Aar werden in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel uitgeschakeld. Ze verloren met 21-12 en 21-5 van Rachel Honderich en Kristen Tsai uit Canada. Bij de mannen bleven Ruben Jille en Ties van der Lecq in de tweede ronde van het dubbelspel steken. Lee Yang en Wang Chi-Lin uit Taiwan wonnen met 18-21 21-7 en 21-11.

Caudron wint PBA-toernooi

16.13 uur: De ook in ons land spelende Belgische biljarter Frederic Caudron heeft dankzij een 4-1 overwinning op de Spanjaard David Zapata, het Crown Haitai kampioenschap op zijn naam geschreven. Het kampioenschap werd in Zuid-Korea gespeeld.

Zapata, die regerend wereldkampioen bij de PBA is, heeft in deze finale geen moment zicht op de overwinning gehad. Daarvoor speelde Caudron te sterk en was wist hij een redelijk aantal ’bank shots’ (losse band) te maken die bij de PBA goed zijn voor 2 punten.

Het is de 3e titel voor de Belg die wordt gezien als vlaggendrager van de Professional Billiards Association (PBA). Deze overwinning leverde hem de hoofdprijs van bijna 75.000 euro op.

Zowel Caudron als Zapata behoren tot de ’grootverdieners’ bij de Zuid-Koreaanse organisatie.

Schaker Carlsen overweegt niet meer om wereldtitel te spelen

15.09 uur: Kort nadat hij zijn wereldtitel in het klassieke schaken heeft geprolongeerd, heeft Magnus Carlsen laten weten mogelijk nooit meer een WK-tweekamp te spelen. „Voor de fans die er vanuit gaan dat ik er de volgende keer weer bij ben, is de kans op een teleurstelling groot”, aldus de Noor in een interview op een website van een aanbieder van weddenschappen.

De Noor voegde er aan toe niet met schaken te willen stoppen. Daarvoor heeft hij er nog te veel plezier in, zo liet hij weten.

Carlsen prolongeerde onlangs zijn wereldtitel ten koste van de Rus Ian Nepomniatsjtsji. De nummer 1 van de wereld onttroonde in 2013 Viswanathan Anand uit India en heeft sindsdien de titel in zijn bezit.

Atlético Madrid voorlopig zonder Griezmann na verloren derby

14.10 uur: Atlético Madrid moet het voorlopig doen zonder Antoine Griezmann. De Franse aanvaller heeft een spierblessure overgehouden aan de verloren stadsderby tegen Real Madrid (2-0). Griezmann keerde zondagavond na rust niet meer terug op het veld in stadion Santiago Bernabéu.

De 30-jarige Fransman liet in het ziekenhuis een MRI-scan maken en daaruit bleek dat hij een spier in zijn rechterbovenbeen heeft beschadigd. Atlético Madrid wilde niets zeggen over de hersteltermijn. De Spaanse kampioen, die na de nederlaag tegen Real al 13 punten achterstand heeft op de koploper van La Liga, speelt voor de korte winterstop nog uitwedstrijden in de competitie tegen Sevilla en Granada.

Trainer Peter Van der Veen weg bij Lommel

10:36 uur Trainer Peter van der Veen heeft zijn functie neergelegd bij de Belgische voetbalclub Lommel SK, dat uitkomt op het tweede niveau. De 49-jarige Van der Veen keert volgens Lommel vanwege „persoonlijke redenen” terug naar Nederland.

De Rotterdammer werkte eerder jaren bij de KNVB als bondscoach van diverse jeugdelftallen. Hij leidde Oranje Onder 17 in 2019 naar de Europese titel, op het WK van dat jaar werd de ploeg vierde.

„Het was mij een genoegen en een geweldige ervaring om de afgelopen 1,5 jaar bij Lommel SK werkzaam te zijn geweest”, zegt Van der Veen. „Het is nu tijd voor mij om terug te gaan naar Nederland.”

Van der Veen ging in de zomer van 2020 aan de slag bij Lommel, in eerste instantie als assistent-trainer. In augustus van dit jaar promoveerde hij tot hoofdtrainer. Lommel won dit seizoen pas vier wedstrijden en staat op de zevende plaats in de competitie met acht clubs. De Belgische club is in handen van de City Football Group, waar ook onder meer de Engelse kampioen Manchester City onder valt.

Basketballer Curry heeft NBA-record driepunters bijna binnen

07:30 uur Basketballer Stephen Curry heeft nog één driepunter nodig om het record van Ray Allen in de NBA te evenaren. De 33-jarige vedette van Golden State Warriors gooide in de gewonnen uitwedstrijd tegen Indiana Pacers (102-100) vijf driepunters raak. Curry staat nu op een totaal van 2972, één minder dan Allen.

„Het is een tikkeltje surrealistisch dat ik nu op de drempel van dat record sta”, zei Curry, die tegen de Pacers slechts vijf van zijn vijftien pogingen van buiten de driepuntslijn zag slagen. „Ik geniet van het moment. Als ik iets de afgelopen wedstrijden heb geleerd, is het dat ik gewoon de schoten moet blijven doen waarvan ik denk dat ik ze kan maken.”

De Amerikaan, die in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA werd met de Warriors, erkent dat het aanstaande record voor de nodige afleiding zorgt. „Laten we eerlijk zijn: er wordt een flinke hype van gemaakt. En dat leidt toch wat af.”