Sport Kort: Stephen Curry heeft NBA-record driepunters bijna binnen

Basketballer Curry heeft NBA-record driepunters bijna binnen

07:30 uur Basketballer Stephen Curry heeft nog één driepunter nodig om het record van Ray Allen in de NBA te evenaren. De 33-jarige vedette van Golden State Warriors gooide in de gewonnen uitwedstrijd tegen Indiana Pacers (102-100) vijf driepunters raak. Curry staat nu op een totaal van 2972, één minder dan Allen.

„Het is een tikkeltje surrealistisch dat ik nu op de drempel van dat record sta”, zei Curry, die tegen de Pacers slechts vijf van zijn vijftien pogingen van buiten de driepuntslijn zag slagen. „Ik geniet van het moment. Als ik iets de afgelopen wedstrijden heb geleerd, is het dat ik gewoon de schoten moet blijven doen waarvan ik denk dat ik ze kan maken.”

De Amerikaan, die in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA werd met de Warriors, erkent dat het aanstaande record voor de nodige afleiding zorgt. „Laten we eerlijk zijn: er wordt een flinke hype van gemaakt. En dat leidt toch wat af.”