Britse regering zet geen streep door duels Ajax en PSV; geen Premier League dit weekend

„Er is geen verplichting om evenementen en sportwedstrijden te annuleren of uit te stellen, of uitgaansgelegenheden te sluiten tijdens de periode van Nationale Rouw. Dit is ter beoordeling van individuele organisaties”, zo citeert The Guardian. „Als blijk van respect kunnen organisaties overwegen om evenementen op de dag van de staatsbegrafenis te annuleren of uit te stellen of locaties te sluiten. Zij zijn hiertoe niet verplicht en dit is geheel ter beoordeling van individuele organisaties.”

De enige kanttekening die er wordt geplaatst vanuit de regering is: „Als er sportwedstrijden of evenementen gepland zijn voor de dag van de staatsbegrafenis, willen organisaties misschien de tijdstippen van het evenement aanpassen zodat ze niet botsen met de timing van de uitvaartdienst en de bijbehorende processies.”

Ook worden er suggesties gedaan om de overleden koningin te eren. „Als blijk van respect, en in overeenstemming met de toon van nationale rouw, kunnen organisatoren misschien een periode van stilte houden en/of het volkslied spelen aan het begin van evenementen of sportwedstrijden. Ook kunnen de spelers zwarte armbanden dragen.”

Geen competitievoetbal

De Premier League ligt dit weekend wel stil. Dat hebben de clubs vrijdagochtend in onderling overleg besloten. Dit betekent dat Liverpool en Arsenal meer rust hebben in aanloop naar de wedstrijden tegen Ajax en PSV.

Deze Premier League-speelronde stond onder andere de kraker tussen Manchester City en Tottenham Hotspur op het menu.

Ook in Noord-Ierland is de voetbalcompetitie dit weekend niet actief.