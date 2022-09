Duels van Ajax en PSV in Engeland lijken gewoon door te gaan

In Groot-Brittannië is een periode van tien dagen van nationale rouw afgekondigd na het overlijden van koningin Elizabeth. De Britse regering heeft laten weten dat sportwedstrijden gewoon mogen doorgaan. Toch zijn alle voetbalwedstrijden in de Premier League van dit weekeinde van de agenda gehaald. „Om haar buitengewone leven en bijdrage aan de natie te eren, en als teken van respect, worden alle Premier League-wedstrijden van dit weekend uitgesteld, inclusief de wedstrijd op maandagavond”, meldde de Premier League. „Verdere updates over de duels in de Premier League tijdens de periode van rouw zullen op een later moment worden verstrekt.”

PSV gaat er voorlopig ook vanuit dat het donderdagavond de uitwedstrijd tegen Arsenal in de Europa League gaat spelen. De politie en lokale autoriteiten van Londen en Liverpool hebben nog niets laten weten over de Europese wedstrijden van komende week in Engeland.

Geen competitievoetbal

De Premier League ligt dit weekend wel stil. Dat hebben de clubs vrijdagochtend in onderling overleg besloten. Dit betekent dat Liverpool en Arsenal meer rust hebben in aanloop naar de wedstrijden tegen Ajax en PSV.

Deze Premier League-speelronde stond onder andere de kraker tussen Manchester City en Tottenham Hotspur op het menu.

Van Bronckhorst heeft met Rangers ook vrij na dood Elizabeth

In navolging van de Premier League heeft ook de Schotse voetbalbond besloten dit weekeinde, vanwege het overlijden van koningin Elizabeth, alle wedstrijden op de hoogste voetbalniveaus te schrappen. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoeft daardoor met de Rangers niet op bezoek bij Aberdeen.

„Het overlijden van de koningin, al 70 jaar een constante factor in ons leven, is een ingrijpende en gedenkwaardige gebeurtenis. Het is daarom passend dat het profvoetbal deze gebeurtenis met alle mogelijke plechtigheid markeert”, zegt Neil Doncaster, de baas van de Scottish Professional Football League.

De Rangers verloren woensdag in de Champions League met 4-0 van Ajax en drie dagen daarvoor in de Schotse competitie met dezelfde cijfers van Celtic. Dinsdag staat de tweede groepswedstrijd in de Champions League op het programma. De Rangers ontvangen dan Napoli.

Ook in Noord-Ierland is de voetbalcompetitie dit weekend niet actief.