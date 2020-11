Hersenoperatie voor Diego Maradona (60): ’Hij is helder’

De dokter nam met zijn korte verklaring enige onrust weg die rond Maradona een uurtje eerder was ontstaan nadat er berichten in de Argentijnse en Spaanse media waren verschenen waarin werd gemeld dat de voormalige wereldster met spoed een hersenoperatie zou moeten ondergaan. Het is nog onduidelijk wanneer Maradona nu onder het mes gaat.

Maradona, die afgelopen vrijdag zijn 60e verjaardag vierde, werd maandagavond in een ziekenhuis in La Plata opgenomen met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Deze aandoeningen waren het gevolg van psychische klachten.

Maradona herstelde inmiddels goed in de kliniek, liet zijn lijfarts Leopoldo Luque weten, die ontkende dat de toestand van zijn patiënt iets te maken heeft met het coronavirus.

Maradona werd maandag met een verzwakte gezondheid naar het ziekenhuis gebracht. „Hij ondergaat nog steeds medische testen. Hij zal ook een langdurige behandeling moeten ondergaan. Ik hoop in elk geval dat hij zeker tot en met woensdag in het ziekenhuis wil blijven”, liet Luque weten.

De dokter geeft tekst en uitleg aan de massaal toegestroomde pers. Ⓒ EPA

„Het was een emotionele en gecompliceerde week voor hem, met veel druk. Zijn humeur leed daar onder. Hij heeft hulp nodig, dit is de tijd om hem te helpen. Diego is iemand die soms geweldig is en soms niet zo. Het zou 10.000 keer beter met hem kunnen gaan. Het is ook heel moeilijk om Maradona te zijn. Het helpt hem door hem hierheen te brengen.”

Volgens de dokter voelt de voormalige superster van onder meer Napoli, FC Barcelona en Boca Juniors zich al een tijdje niet lekker. „We houden hem hier zeker drie dagen onder observatie.”

Het gaat al langere tijd niet heel goed met Diego Maradona. Ⓒ HH/ANP

Broos en verward

Vanuit de hele voetbalwereld stroomden vorige week de felicitaties binnen bij Maradona, die zich op zijn 60e verjaardag even liet zien op het veld bij Gimnasia y Esgrima, de club uit La Plata waar hij als trainer werkt. ’Pluisje’ maakte een broze en verwarde indruk. Hij moest door begeleiders van de club het veld op worden geholpen. Hij kreeg onder meer een grote taart en een ingelijst shirt van Gimnasia y Esgrima met daarop ’DM60’, zijn initialen en leeftijd. De ploeg van Maradona won op zijn verjaardag met 3-0, maar de jarige ging al tijdens de wedstrijd naar huis.

Deze video van Maradona, vermoedelijk uit 2019, dook eerder dit jaar op:

Quarantaine

Onlangs werd ook bekend dat Maradona voor een tweede keer in quarantaine moest, omdat hij in contact was geweest met iemand bij wie het coronavirus was vastgesteld. Bekend is sowieso dat de Argentijn de laatste jaren al veel gezondheidsproblemen heeft.