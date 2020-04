Sport Kort: Interne strijd om voorzitterschap mondiale rugbybond

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Rugby: Interne strijd om voorzitterschap mondiale rugbybond

11.19 uur: De voorzittersverkiezing bij de mondiale rugbybond leek een formaliteit te worden, maar met Agustin Pichot heeft zich toch een tegenkandidaat aangediend voor de zittende voorzitter Bill Beaumont. Pichot is nu onder Beaumont vicevoorzitter van World Rugby. De Argentijnse oud-international stelde zich zondag kandidaat voor de verkiezing in mei.

„Dit wordt een cruciale verkiezing op een cruciaal moment”, zegt Pichot. „De huidige crisis in de wereld is een kans om onze sport wereldwijd neer te zetten. We kunnen die kans niet laten liggen.” De Argentijn, die 71 interlands voor zijn land speelde, wil ervoor gaan zorgen dat rugby een mondiale sport wordt.

De 68-jarige Engelsman Beaumont, ook een oud-rugbyer, is sinds 2016 voorzitter van de mondiale federatie. Hij stelde zich onlangs herkiesbaar. Met Pichot wordt zijn plaatsvervanger nu zijn mogelijke vervanger. De Argentijn zou de eerste voorzitter van buiten Europa kunnen worden.

Waterpolo: Havenga werkt aan nieuw plan voor waterpolosters richting Tokio

08.50 uur: Na drie onverzilverde kansen (via de World League, het WK en EK) hebben de waterpolosters er nog één over om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Eigenlijk zouden ze in maart al het beslissende OKT in Italië spelen, maar vanwege het coronavirus werd dat toernooi uitgesteld. Even vreesde bondscoach Arno Havenga dat daarmee ook de laatste kans op ’Tokio’ was verdwenen. „Ik zag het wel gebeuren dat ze naar de resultaten op het laatste WK zouden kijken. Voor ons is het wel prettig dat het IOC heeft besloten de Spelen een jaar uit te stellen. Daardoor blijft er een transparante en sportieve wijze van kwalificeren bestaan.”

De waterpolosters zouden een jaar lang samen toewerken naar Tokio. Topspeelsters als Sabrina van der Sloot en Maud Megens verlieten hun buitenlandse clubs om in de bossen in Zeist gezamenlijk toe te werken naar het grote doel: een medaille pakken op de Spelen. Nu zitten de waterpolosters allemaal thuis, al trainen ze nog wel doordeweeks iedere ochtend tegelijkertijd via een video-verbinding.

Havenga heeft al zijn speelsters gevraagd of ze het nog een keer kunnen opbrengen maanden ’intern’ te gaan zodra de maatregelen die zijn genomen vanwege de coronacrisis worden afgebouwd. „Sommige meiden studeren in Amerika, anderen zouden na de Spelen van komende zomer stoppen omdat ze zich op een maatschappelijke carrière wilden gaan richten of omdat het fysiek z’n tol begint te eisen. We brengen nu in kaart wat het uitstellen van de Spelen voor iedereen voor gevolgen heeft. Op basis daarvan bekijken we hoe we de komende maanden het beste kunnen invullen. We zouden weer gezamenlijk in Nederland kunnen gaan trainen. Een andere optie is dat ze wel in het buitenland gaan spelen, maar dan binnen Europa. Of we laten iedereen z’n eigen weg gaan en halen ze dan een paar weken voor het OKT terug naar Nederland.”

Zwemmen: Zwembond verlengt contracten met bondscoaches tot Spelen van 2021

08.00 uur: De Nederlandse zwembond KNZB gaat de contracten van de bondscoaches met een jaar verlengen nu de Olympische Spelen van Tokio zijn uitgesteld tot de zomer van 2021. Technisch directeur André Cats voert daar gesprekken over met de hoofdcoaches Arno Havenga, Harry van der Meer (waterpolo), Marcel Wouda, Mark Faber (zwemmen), Edwin Jongejans (schoonspringen), Esther Jaumà (synchroonzwemmen) en Sander Nijhuis (para-zwemmen). „We hebben de intentie uitgesproken om met elkaar naar Tokio te gaan, dat wordt nu dus in 2021”, zegt Cats.

De schoonspringsters Inge Jansen (3 meterplank) en Celine van Duijn (10 meter) hebben zich geplaatst voor de Spelen. De synchroonzwemmende tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer hopen dat nog te gaan doen. Beide waterpoloteams zijn aangewezen op het laatste olympisch kwalificatietoernooi. Voor de vrouwen van Havenga is dat OKT vermoedelijk begin volgend jaar in Triëst, voor de mannen van Van der Meer zoekt de KNZB nog een geschikte periode voor het toernooi dat in Rotterdam wordt gehouden. Bij de zwemploeg hebben onder anderen Ranomi Kromowidjojo, Arno Kamminga, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Arjan Knipping voldaan aan de limieten voor de Spelen.

Als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn ook alle zwembaden dicht. De bond hoopt dat nationale trainingscentra binnenkort weer kunnen opengaan. De waterpoloteams trainen in Zeist, de zwemmers in Eindhoven en Amsterdam. „Wellicht kunnen we eerst weer in kleine groepjes gaan trainen”, zegt Havenga. „Maar we wachten nu af wat de overheid gaat beslissen, daar hechten we veel waarde aan.” Cats benadrukt dat het voorschrift van 1,5 meter afstand houden waarschijnlijk wel nog maandenlang in stand zal worden gehouden. „Dat is het ’nieuwe normaal’ geworden.”