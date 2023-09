PSV treft Sevilla, Arsenal en RC Lens in Champions League

Sevilla is de regerend kampioen in de Europa League, Arsenal is de nummer 2 van de Premier League van afgelopen seizoen. Lens werd afgelopen seizoen tweede in de Franse competitie, achter Paris Saint-Germain.

Vorig seizoen stond PSV ook tegenover Arsenal en Sevilla, toen in de Europa League. In Eindhoven won PSV in de groepsfase met 2-0 van Arsenal, in Londen was de Engelse topclub met 1-0 te sterk. In de knock-outfase werd PSV uitgeschakeld door Sevilla. De Spanjaarden wonnen thuis met 3-0 en in het Philips-stadion werd het 2-0 voor PSV.

PSV keert na vijf jaar terug op het hoogste Europese niveau. Woensdag rekende het elftal van Peter Bosz in de play-offs af met Rangers: 5-1 zege na een 2-2 gelijkspel in Schotland.

De eerste speelronde van de Champions League is op 19 en 20 september. De finale van het meest prestigieuze clubtoernooi is op 1 juni op Wembley.

Brands ziet na loting kansen op overwinteren

Marcel Brands is niet ontevreden met de loting. De algemeen directeur van de Eindhovense ploeg ziet kansen voor PSV om bij de eerste twee in de poule te eindigen. „Het had zwaarder gekund”, zei Brands op het veld van het Philips-stadion. „We hadden ook in de poule van Paris Saint-Germain kunnen zitten, met eigenlijk alleen maar ’A-ploegen’. Ik zie wel kansen.”

Lens is een relatief onbekende tegenstander voor PSV. „Het is een nieuwe ploeg in de Champions League. Ze hebben vorig seizoen een uniek seizoen gehad en zijn hoog geëindigd en wat verrassend in de Champions League terechtgekomen. Ze zijn boven gerenommeerde ploegen als Olympique Lyon en Marseille geëindigd. We zijn in dat opzicht aan elkaar gewaagd. Het is dichtbij, dus voor de fans goed bereikbaar.”

Brands is duidelijk over de ambities van PSV. „We willen overwinteren in Europa en dat is met deze groep niet anders.”

Groep B

Sevilla

Arsenal

PSV

RC Lens

Overige poules

Groep A

Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray

Groep C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

Groep D

Benfica

Internazionale

FC Salzburg

Real Sociedad

Groep E

Feyenoord

Atletico Madrid

SS Lazio

Celtic

Groep F

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

Groep G

Manchester City

RB Leipzig

Rode Ster Belgrado

BSC Young Boys

Groep H