PSV treft Sevilla, Arsenal en RC Lens in Champions League

Sevilla is de regerend kampioen in de Europa League, Arsenal is de nummer 2 van de Premier League van afgelopen seizoen. Lens werd afgelopen seizoen tweede in de Franse competitie, achter Paris Saint-Germain.

PSV keert na vijf jaar terug op het hoogste Europese niveau. Woensdag rekende het elftal van Peter Bosz in de play-offs af met Rangers: 5-1 zege na een 2-2 gelijkspel in Schotland.

De eerste speelronde van de Champions League is op 19 en 20 september. De finale van het meest prestigieuze clubtoernooi is op 1 juni op Wembley.

Groep B

Sevilla

Arsenal

PSV

RC Lens

Overige poules

Groep A

Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray

Groep C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

Groep D

Benfica

Internazionale

FC Salzburg

Real Sociedad

Groep E

Feyenoord

Atletico Madrid

SS Lazio

Celtic

Groep F

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

Groep G

Manchester City

RB Leipzig

Rode Ster Belgrado

BSC Young Boys

Groep H