Polen schorst voetballer Rybus om contract bij Russische club

17.36 uur: De Poolse voetballer Maciej Rybus is voorlopig niet meer welkom bij de nationale voetbalselectie van zijn land omdat hij onlangs een contract tekende bij de Russische club Spartak Moskou. De verdediger ontbreekt daardoor vrijwel zeker later dit jaar op het wereldkampioenschap in Qatar.

Rybus speelde enkele jaren voor Lokomotiv Moskou, maar stapte transfervrij over naar een andere club in de hoofdstad. Bondscoach Czeslaw Michniewicz liet daarop weten dat hij de speler uit de selectie zet. „Gezien de huidige situatie roep ik hem niet op voor ons trainingskamp in september. Wat betreft de selectie voor het WK houd ik ook geen rekening met hem.”

Gezien de Russische inval in Oekraïne vindt de Poolse bond het niet gepast om in deze tijd in Rusland te gaan voetballen.

Valgren mist Tour de France na valpartij

17.00 uur: Michael Valgren kan niet deelnemen aan de Tour de France. De Deen heeft zondag zijn bekken gebroken bij een valpartij in de Route d’Occitanie. „Het was mijn eigen schuld”, zei de coureur van EF Education-EasyPost over zijn val. „Ik wilde me graag laten zien met het oog op de Tour. Ik ging over mijn limiet in een afdaling.”

Valgren won in 2018 de Amstel Gold Race en pakte vorig jaar brons op het WK op de weg. Hij keek uit naar de Ronde van Frankrijk die op 1 juli voor het eerst in zijn geboorteland Denemarken van start gaat.

Kohlschreiber kondigt afscheid aan

16.39 uur: Philipp Kohlschreiber heeft zijn afscheid aangekondigd. De Duitse tennisser beëindigt zijn lange loopbaan uiterlijk op Wimbledon. Mogelijk staat het einde van zijn loopbaan al eerder voor de deur: Kohlschreiber moet zich namelijk nog plaatsen voor het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Londen.

Maandag won hij de eerste kwalificatieronde door Grégoire Barrère uit Frankrijk in twee sets (6-2 6-2) te verslaan. Om het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken moet Kohlschreiber, die de 230e plek op de wereldranglijst bezet, drie wedstrijden winnen. Wimbledon start op 27 juni. „Ik ben blij dat ik hier nog een wedstrijd heb en misschien haal ik het hoofdtoernooi”, zei Kohlschreiber. „Ik zal proberen van elke wedstrijd te genieten. Misschien duurt de laatste adem bijzonder lang, we zullen zien.”

Kohlschreiber won tijdens zijn loopbaan acht toernooien, waaronder drie titels op het gravel van München en één keer op gras in Halle. In 2012 bereikte hij de kwartfinales op Wimbledon. In dat jaar stond hij op de 16e plek van de wereldranglijst. „Het was een geweldige en prachtige carrière. Het was een lange reis en ik heb fantastische herinneringen”, zegt hij, vooruitblikkend op zijn afscheid.

De Jong strandt in eerste kwalificatieronde Wimbledon

15.13 uur: Jesper de Jong is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon te bereiken. De 22-jarige De Jong, de nummer 216 van de wereld, verloor in de eerste ronde in Roehampton van de 34-jarige Ilija Martsjenko uit Oekraïne. Het werd 7-5 0-6 en 6-4 voor Martsjenko, die de 275e plek op de wereldranglijst bezet.

In de tweede kwalificatieronde treft Martsjenko de winnaar van de wedstrijd tussen Jason Jung uit Taiwan en de Oostenrijker Filip Misolic. Om het hoofdtoernooi te bereiken moeten drie wedstrijden worden gewonnen.

Later vandaag komen Jelle Sels en Gijs Brouwer nog in actie tijdens de eerste kwalificatieronde voor Wimbledon. Sels begint tegen Yannick Hanfmann uit Duitsland, Brouwer treft de Australiër Max Purcell.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn al zeker van deelname aan het derde grandslamtoernooi van het jaar. Van de Zandschulp en Griekspoor zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst automatisch toegelaten. Van Rijthoven kreeg een wildcard nadat hij het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam schreef.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint op maandag 27 juni.

Stuyven drie jaar langer bij Trek-Segafredo

10.46 uur: Jasper Stuyven rijdt ook de komende drie jaar voor wielerploeg Trek-Segafredo. De 30-jarige Belg is al sinds 2012 aan het team verbonden, eerst bij de opleidingsploeg. Eerder verlengde het Amerikaanse team al het contract met Bauke Mollema. De Nederlander ligt zelfs al tot en met 2026 vast.

Stuyven heeft ritzeges in de Ronde van Spanje en de BinckBank Tour achter zijn naam. Zijn grootste succes behaalde hij vorig jaar met winst in de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo. Een jaar eerder had hij in eigen land al de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. „Dat ik al zo lang bij deze ploeg zit bewijst hoe zeer ik me hier op mijn plaats voel”, reageerde Stuyven op de contractverlenging. „We hebben samen al mooie momenten beleefd en daar wil ik de komende jaren nog een en ander aan toevoegen.”

Volgens teammanager Luca Guercilena is het winnen van een etappe in de Tour de France een van de hoofddoelen van Stuyven. „Ik kijk er naar uit hem volgende maand ervoor te zien strijden”, aldus Guercilena.

Steenbergen en Corbeau naar halve finales op WK zwemmen

10.38 uur: Marrit Steenbergen en Caspar Corbeau hebben bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest de halve finales bereikt. Steenbergen deed dat op de 200 meter vrije slag, Corbeau op de 50 meter schoolslag. Beiden komen maandagavond weer in actie. Dat geldt ook voor Kira Toussaint die de finale zwemt op de 100 meter rugslag.

Steenbergen miste eerder net de finale op de 200 meter wisselslag. Op de 200 vrij was ze in de series goed voor de dertiende tijd: 1.58,33. De snelste zwemster was de Chinese Yang Junxuan in 1.56,58.

Corbeau kwalificeerde zich als elfde voor de halve finales in een tijd van 27,48. Op de 50 school realiseerde de Italiaan Nicolo Martinenghi de beste tijd: 26,68.

Van de Zandschulp nu nummer 26 van de wereld

08.27 uur: Botic van de Zandschulp is drie plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Door het bereiken van de halve finales op het grastoernooi van Queen’s in Londen klom hij naar de 26e plaats. Niet eerder stond Van de Zandschulp zo hoog. Hij begon dit jaar als nummer 57 van de wereld.

Tallon Griekspoor klom van de 61e naar de 53e plaats op de ATP-ranking. Hij dankte die progressie aan het bereiken van de tweede ronde op het grastoernooi van Halle. Tim van Rijthoven, ruim een week geleden winnaar in Rosmalen, steeg zonder zelf in actie te komen een plaatsje. Hij is nu de nummer 105 van de wereld.

Van Rijthoven mag dankzij een wildcard over een week deelnemen aan het hoofdtoernooi op Wimbledon. Van de Zandschulp en Griekspoor waren op basis van hun ranking al lang zeker van deelname aan het derde grandslamtoernooi van dit jaar. In de top van de ranglijst veranderde er niets. De Rus Daniil Medvedev is de nummer 1 van de wereld.