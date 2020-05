Taylor Fritz pakt tennistoppers én 1 miljoen voor goede doel

Taylor Fritz Ⓒ AFP

RANCHO PALOS VERDES - De Amerikaanse tennisser Taylor Fritz heeft in zijn huiskamer 1 miljoen dollar (zo’n 915.000 euro) gewonnen. De 22-jarige Fritz, nummer 24 van de wereld, was samen met zijn gelegenheidspartner Addison Rae de sterkste op de Stay at Home Slam, een virtueel toernooi dat werd gespeeld op de Nintendo Switch.