Wormuth ziet Getafe als voorbeeld tegen Ajax, maar zonder het theater

„De bereidheid om te lopen, om kilometers af te leggen, was een voorbeeld voor ons. Dat was een ongelooflijke prestatie van Getafe. Maar veel andere zaken vond ik unfair en theatraal. Zo wil ik onze spelers niet zien, dat was geen voetbal”, zegt Wormuth op de website van Heracles.

Getafe deed in Spanje veel om Ajax te provoceren en uit het spel te halen. Mede daardoor kwam de ploeg van coach Erik ten Hag er nauwelijks aan te pas.

Heracles verloor vorige week vrijdag bij laagvlieger VVV-Venlo (1-0). „We hebben, op de eerste twintig minuten na, niet echt slecht gespeeld. We hebben helaas geen doelpunten kunnen maken. Ajax is een klasse beter, dat weten we. Maar we hebben, na wedstrijden tegen Ajax, altijd een goede serie gehad. Daar hopen we nu weer op.”

Wormuth kan niet beschikken over Robin Pröpper (geblesseerd en geschorst), Navajo Bakboord, Jesper Drost (beiden knie), Dabney Dos Santos (spierblessure) en Joey Konings (enkel).